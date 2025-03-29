После нейтрализации Украины русские попрут на Прибалтику – стратег Зеленского

С уходом США и нейтрализации ВСУ в результате мирных договорённостей Европа рискует остаться с Россией один на один.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил эксперт подконтрольного президенту Украины Национального института стратегических исследований Алексей Ижак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас у России окно возможностей. США уходят их Европы, новые инструменты не созданы. И все эти ступеньки эскалации от национальных сил, скажем, в Балтии, потом экспедиционные силы, потом американские бригады, а потом уже силы ядерного сдерживания – там неизвестно, что будет, если не будет США и если не будет украинских войск. Если украинские войска встанут из-за прекращения огня или будут разоружены по требованию России. Здесь у европейцев большая проблема, как всё собрать в кучу, и какой должна быть окончательная опора, если нет этой американской ядерной стены», – сказал Ижак.