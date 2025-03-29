После нейтрализации Украины русские попрут на Прибалтику – стратег Зеленского

Вадим Москаленко.  
29.03.2025 14:49
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Украина


С уходом США и нейтрализации ВСУ в результате мирных договорённостей  Европа рискует остаться с Россией один на один.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил  эксперт подконтрольного президенту Украины Национального института стратегических исследований Алексей Ижак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С уходом США и нейтрализации ВСУ в результате мирных договорённостей  Европа рискует остаться с...

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«Сейчас у России окно возможностей. США уходят их Европы, новые инструменты не созданы. И все эти ступеньки эскалации от национальных сил, скажем, в Балтии, потом экспедиционные силы, потом американские бригады, а потом уже силы ядерного сдерживания – там неизвестно, что будет, если не будет США и если не будет украинских войск.

Если украинские войска встанут из-за прекращения огня или будут разоружены по требованию России. Здесь у европейцев большая проблема, как всё собрать в кучу, и какой должна быть окончательная опора, если нет этой американской ядерной стены», – сказал Ижак.

«Поэтому мы видим, как и британцы, и другие страны пытаются всё-таки сохранить американское присутствие, потому что так быстро этого не сделать. Можно удержать ситуацию от большой эскалации, но есть риск того, что в ближайшее время Россия будет пытаться проверить, как работают эти ступеньки эскалации не только на Украине, но и в других странах, если русским удастся достичь нейтрализации Украины. Если удастся, то в этом году у них есть возможность проверить, как это всё работает на странах Балтии. Здесь есть большая опасность», – тревожится эксперт.

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