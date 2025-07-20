«Пора отправлять на передовую 18-летних и пенсионеров» – генерал ВСУ
Украине пора начать отлавливать и отправлять на передовую не только 18-летних, но и военных пенсионеров. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас проблемы с мобилизацией, поскольку не решается вопрос, связанный с тем, что надо укомплектовать хотя бы частично бригады на линии соприкосновения. А для этого надо провести мобилизацию.
Резервы есть. Специалисты говорят, что есть 140 тысяч пенсионеров военных, которые можно было привлечь. Кроме того, у нас не задействованы ресурсы 18-22 летних. Хотя на четвертый год войны это нарушение всех объективных законов ведения войны», – сказал Романенко.
Он пожаловался, что в украинском обществе раскол по поводу того, стоит ли призывать 18-летних.
«С самого начала обеспечение информационное проводилось не нужным для государства образом. Героями становились адвокаты, которые ратовали за то, что все услуги тому, кто хочет уклониться», – возмутился бандеровец.
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