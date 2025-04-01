Популярность хорватского певца-нациста бьет мировые рекорды

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На концерт певца Марко «Томпсона» Перковича, который должен состояться 5 июля на ипподроме в Загребе, продано порядка 300 тысяч билетов. В своем творчестве исполнитель воспевает нацистов-усташей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

О небывалом ажиотаже вокруг выступления Перковича хорватскому порталу Dnevnik сообщил его продюсер Здравко Баришич и представитель системы продажи билетов Entrio.hr Берислав Маршалек.

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«Это рекордные продажи, которые буквально побили мировой рекорд, потому что концерт Томпсона стал самым продаваемым концертом на планете. Кроме того, невероятно, что нам удалось продать 130 000 билетов за первые шесть часов, а, в целом, они были распроданы в течение 24 часов», — сказал Маршалек.

Томпсон вернулся на хорватскую сцену после двухлетнего перерыва прошлым летом с концертом в Имотски, который в СМИ назвали «усташеским фестивалем», отметив, что посетила его преимущественно молодежь и некоторые члены правительства Хорватии. В ходе концерта можно было видеть флаги неоусташеских нацбатов HOS, слышать усташеские кличи Za dom spremni (За Отчизну готов!) и Evo zore, evo dana (Это рассвет этого дня!), который также носит негласное название «Юре и Бобан» (в честь командиров карательного «Черного легиона» Юре Францетича и Рафаэля Бобана).

Хорватский певец Марк Перкович начинал как малоизвестный рок-музыкант, но с началом развязанной местными сепаратистами войны за выход из состава Югославии и создания мононационального и моноконфессионального государства без сербов, которые жили столетиями на территориях, отданных Хорватии, выбрал патриотическую конъюнктуру, благодаря которой и добился большой популярности. Он даже взял псевдоним «Томпсон», в честь пистолета-пулемета, которым Австрия вооружила подразделения хорватских сепаратистов.

В репертуаре певца долгое время превалировали песни, воспевающие храбрость хорватских воинов, о любви к родным краям, и переделки старых усташеских песенок, в том числе и воспевающих концлагеря Ясеновац и Стара Градишка. Сам исполнитель во время своих концертов нередко скандировал усташеский девиз «За Отчизну готовы!», а на его концерты неизменно собиралась публика в черных одеждах, с символикой, союзной Третьему Рейху, – Независимой Державы Хорватской и в усташеских бустинах.

При этом песни Перковича по своей форме представляют стандартный и бесхитростный балканский сельский шансон в хардроковой обработке – с плакатными или надрывно-сентиментальными текстами.