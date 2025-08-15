Пополним запас тысячами ракет большой дальности, – главком Британии
В ближайшие 10 лет Великобритания будет увеличивать силы армии и флота.
Об этом в своем последнем обращении перед отставкой заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы увеличим численность армии, чтобы создать стратегический резерв НАТО, вернем ядерную роль Королевским военно-воздушным силам, удвоим численность ударных подводных сил Королевского военно-морского флота, разработаем истребитель шестого поколения, пополним наш арсенал тысячами новых ракет большой дальности, и будем активно использовать технологии направленной энергии, гибридных носителей и инвестиции в киберпространство и искусственный интеллект…
Это ответ, который соответствует вызовам, с которыми мы сталкиваемся в мире», – заявил Радакин.
Регулярный состав британской армии в начале 2025 года насчитывала всего около 70 тысяч человек. Это меньше, чем группировка России на одном из направлений в зоне СВО, где Лондон воюет против русских руками украинцев.
