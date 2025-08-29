Польский либерал: Навроцкий запрещает бандеровщину, потому что на это есть запрос
Новый президент Польши Кароль Навроцкий, анонсировавший запрет бандеровской символики, отвечает на запрос избирателей.
Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил либеральный польский политолог Марек Сиерант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Мосейчук спросила, «есть ли какие-то рычаги влияния на пана Навроцкого, или возможно ли с ним поладить, но так, чтобы это было достойно для двух наций?» (читай – как заставить Варшаву смириться с героизацией бандеровщины, но при этом продолжать получать помощь от Польши).
«Кароль Навроцкий – не взялся из вакуума. Он действует из политических интересов, он понимает, что говорит, он делает это сознательно. На это есть запрос, а он строит свою политическую силу – сильный праворадикальный лагерь. Он не делает это просто так», – ответил Сиерант.
