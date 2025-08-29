Польский либерал: Навроцкий запрещает бандеровщину, потому что на это есть запрос

Вадим Москаленко.  
29.08.2025 14:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 193
 
Дзен, Политика, Польша, Украина


Новый президент Польши Кароль Навроцкий, анонсировавший запрет бандеровской символики, отвечает на запрос избирателей.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил либеральный польский политолог Марек Сиерант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый президент Польши Кароль Навроцкий, анонсировавший запрет бандеровской символики, отвечает на запрос избирателей. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Мосейчук спросила, «есть ли какие-то рычаги влияния на пана Навроцкого, или возможно ли с ним поладить, но так, чтобы это было достойно для двух наций?» (читай – как заставить Варшаву смириться с героизацией бандеровщины, но при этом продолжать получать помощь от Польши).

«Кароль Навроцкий –  не взялся из вакуума. Он действует из политических интересов, он понимает, что говорит, он делает это сознательно. На это есть запрос, а он строит свою политическую силу – сильный праворадикальный лагерь. Он не делает это просто так», – ответил Сиерант.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить