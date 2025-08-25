Польша приравняет бандеровский флаг к гитлеровской свастике, но от русофобии не откажется
Польша намерена ввести официальный запрет на символику бандеровцев, которую зачастую используют многочисленные эмигранты с Украины, где гитлеровские коллаборационисты из ОУН-УПА возведены в ранг национальных героев. Варшава же, напротив, считает украинских националистов виновными в геноциде польского населения – так называемой Волынской резне.
О планах по запрету черно-красного полотнища заявил новый президент Кароль Навроцкий. Правда, он тут же сделал реверанс, будто делается это, чтобы выбить козырь у российской пропаганды, да и бандеровские символы будут запрещены наряду с коммунистическими.
То есть, Навроцкий, как и его предшественники, продолжает демонстрировать политическую шизофрению – осуждает Москву за проведение СВО, одной из целей которой как раз и является искоренение бандеровщины на Украине. И забывает, что благодаря «преступному коммунистическому режиму» Польша после Второй мировой войны получила обширные территориальные приобретения на западе – за счет земель, отобранных у побежденной Германии.
Вот как звучит заявление Навроцкого на официальном сайте президента Польши, передает корреспондент «ПолитНавигатора»:
«Чтобы устранить российскую пропаганду и установить польско-украинские отношения на правильный путь, основанный на реальном партнерстве и уважении, мы должны также четко сказать «остановить бандеризм» и в Уголовном кодексе приравнять бандеровский символ к символам, которые соответствуют немецкому национал-социализму, обычно называемому нацизмом, советскому коммунизму, а также внести коррективы в закон, что касается преступлений ОУН-УПА».
