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На Politico вышел примечательный материал под заголовком: «Украина в панике, поскольку США и Россия настаивают на проведении выборов».

В публикации говорится, что украинские официалы опасаются, что сближение позиций Вашингтона и Москвы может исключить их из обсуждения будущего их собственной страны.

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«Москва присоединилась к Вашингтону в призыве к проведению выборов на Украине, что вызвало обеспокоенность в Киеве. Удивительное совпадение позиций вызвало на Украине опасения, что президент России Владимир Путин намерен столкнуть Киев и Вашингтон друг с другом в вопросе прекращении военного конфликта», – отмечается в материале.

На выходных специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил: «В большинстве демократий выборы проводятся даже во время войны. Я считаю, что это важно. Это полезно для демократии. Сила устойчивой демократии заключается в наличии более чем одного кандидата».

Москва, где Путин часто заявлял, что не признает Владимира Зеленского легитимным лидером, поддержала Келлога, отмечает издание. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в Москве, что «срок полномочий президента Зеленского закончился».

Песков добавил, что «легитимизация руководства Украины» будет необходима в рамках любого мирного процесса.

«Высказывания Келлога и быстрая реакция Кремля на них вызвали тревогу в Киеве. Бывший украинский министр, который согласился поговорить с Politico на условиях анонимности, заявил: «Сближение позиций Вашингтона и Москвы по вопросу выборов вызывает обеспокоенность», добавив: «Я рассматриваю это как первый признак того, что Трамп и Путин согласны в одном — они хотят убрать Зеленского», – отмечается в материале.

И еще одна цитата из статьи:

«Кремль не уточнил, являются ли мирные переговоры условием проведения выборов в Украине, и какую последовательность действий Россия имеет в виду. Однако Москва заявила, что до установления политической легитимности ни о какой окончательной сделке не может быть и речи. Келлог также не уточнил последовательность проведения выборов и прекращения военных действий».

По данным Reuters, Келлог и другие представители Белого дома рассматривают возможность «подтолкнуть Украину к согласию на выборы как часть первоначального перемирия с Россией».

Келлог выступает за заключение справедливого мирного соглашения для Украины, используя влияние США на Москву. Он также настаивает на том, что США должны продолжать оказывать военную помощь Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию со стороны России.

Впрочем, на Западе раздаются и голоса проиив проведения украинских выборов именно сейчас. Аргументы тоже известны: в настоящее время Украина не может провести выборы на законных основаниях. Согласно конституции страны, выборы не могут быть назначены в военное время, пока Украина находится на военном положении. Зеленский объявил военное положение в феврале 2022 года, что привело к отсрочке запланированных на прошлый год президентских и парламентских выборов.

Некоторые эксперты по выборам,близкие к предыдущей администрации Байдена также ставят под сомнение практичность и целесообразность проведения выборов в условиях, когда Украина борется за выживание под постоянными бомбардировками, а значительная часть ее населения перемещена за границу.

«Украина должна провести свои следующие выборы в то время, когда страна сможет гарантировать безопасность и демократические стандарты этих выборов. А это невозможно гарантировать во время нынешней тотальной войны», — считают эксперты по выборам Питер Эрбен и Гио Кобахидзе из грантоедскго Международного фонда избирательных систем, некоммерческой организации со штаб-квартирой в США.

Несмотря на это, Келлогг заявил, что «выборы в Украине необходимы». Келлог отметил, что выборы могут состояться до конца года, особенно если будет достигнуто перемирие с Россией.

Накануне Трамп заявил, что его помощники уже ведут переговоры с российскими властями о прекращении военного противостояния. «Мы будем говорить, и я думаю, что мы, возможно, сделаем что-то значительное», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. «Это должно прекратиться» — добавил он.