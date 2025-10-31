Американцы подняли тему предоставления «Томагавков» Киеву исключительно из-за страха, что украинская программа перехватит у США инициативу и станет ракетным щитом Европы.

Об этом на канале «Новости Live» заявил киевский политолог-русофоб Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Уверен, разговоры о «Томагавках» стали возможны исключительно потому, что Украина имеет успехи в собственной ракетной программе. Так просто их бы не предоставляли, даже бы разговоров не начинали.

Мы должны концентрироваться на производстве собственного оружия и долбить по территории России. А «Томагавки» – это попытка дать нам оружие, чтобы контролировать наши действия.

К этому надо спокойнее относиться, как к бонусу, который может быть, а может не быть. Но бонус всегда идёт к основной покупке. Идёте, например, в магазин за молоком, а вам бонусом дают ещё одну бутылку молока, вы не ожидали, что такой бонус будет, но вы же должны были заработать деньги, пойти в магазин за основной пищей. Так и здесь», – бредил Загородний.