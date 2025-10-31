«Подбрасывая нам «Томагавки», Трамп хочет задушить передовую украинскую ракетную программу» – укро-эксперт

Вадим Москаленко.  
31.10.2025 16:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 308
 
Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Американцы подняли тему предоставления «Томагавков» Киеву исключительно из-за страха, что украинская программа перехватит у США инициативу и станет ракетным щитом Европы.

Об этом на канале «Новости Live» заявил киевский политолог-русофоб Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы подняли тему предоставления «Томагавков» Киеву исключительно из-за страха, что украинская программа перехватит у...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Уверен, разговоры о «Томагавках» стали возможны исключительно потому, что Украина имеет успехи в собственной ракетной программе. Так просто их бы не предоставляли, даже бы разговоров не начинали.

Мы должны концентрироваться на производстве собственного оружия и долбить по территории России. А «Томагавки» – это попытка дать нам оружие, чтобы контролировать наши действия.

К этому надо спокойнее относиться, как к бонусу, который может быть, а может не быть. Но бонус всегда идёт к основной покупке. Идёте, например, в магазин за молоком, а вам бонусом дают ещё одну бутылку молока, вы не ожидали, что такой бонус будет, но вы же должны были заработать деньги, пойти в магазин за основной пищей. Так и здесь», – бредил Загородний.

Он подчеркнул, что Киев не тянул американцев за язык насчёт «Томагавков».

«Это Трамп сказал, и на это были причины. И причины в том, что есть успехи у украинской ракетной программы. Это, кстати, очень не нравится США, потому что украинское оружие может стать базовым для ракетного щита Европы. И возникнет вопрос – а зачем тогда американские «Томагавки», потому что украинское же будет дешевле», – вещал укро-эксперт.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить