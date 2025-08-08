«Победа ещё далеко» – Баранец советует сбавить бравурный тон

Несмотря на продвижение российской армии и оптимистичные заявления некоторых журналистов, до победы ещё далеко.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы радостно педалируем о том, что у ВСУ дефицит личного состава, боеприпасов, ПВО, сто тысяч дезертиров. О том, что враг ежедневно теряет полторы-две тысячи солдат. Мы слышим, что уже не только отделениями, а взводами сдаются в плен. И что народ вроде начинает просыпаться – и выходить на уличные бунты против ТЦК.

Вот и возникает вопрос – если у нас так всё хорошо, то какого хрена мы три с половиной года воюем? Что-то тут не так», – сказал Баранец