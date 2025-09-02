Парубия грохнули как потенциального вожака майдана против Зеленского, – нацик Мосийчук

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Убитый Андрей Парубий представлял серьезную угрозу режиму Зеленского – он имел опыт организации протестов.

Об этом в эфире видеоблога Liberty UA заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.