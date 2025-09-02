Парубия грохнули как потенциального вожака майдана против Зеленского, – нацик Мосийчук

Анатолий Лапин.  
02.09.2025 12:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 560
 
Дзен, Политические убийства, Украина


Убитый Андрей Парубий представлял серьезную угрозу режиму Зеленского – он имел опыт организации протестов.

Об этом в эфире видеоблога Liberty UA заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Парубий был нерядовым гражданином, он имел опыт в организации Майдана, в организации революции, Парубий имел достаточно большой, – сейчас он был в тени, но политический вес.

Он мог возглавить протесты в случае ареста Порошенко, которым постоянно угрожают. В случае его осуждения мог стать во главе политического процесса.

Он, в случае трансфера власти из Офиса президента в парламент, мог, если не стать спикером, то принимать в этом активное участие, потому что имеет опыт.

Потому определенный мотив был», – заявил Мосийчук.

