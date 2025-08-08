Оптимизм есть, но его мало – глава МИД Финляндии недовольна «крупными державами»

Финляндия не испытывает большого оптимизма по поводу скорого завершения конфликта на Украине, поэтому призывает усилить давление на Россию.

Об этом в эфире видеоблога TVP World заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Как международное сообщество, мы, конечно, не можем допустить никаких условий, особенно тех, с которыми Украина не согласится. И, конечно, мы не можем допустить, чтобы крупные державы решали вопросы, которые касаются других суверенных государств.

Так что мы настроены оптимистично, но опять же со стороны России я пока не вижу ничего, что могло бы вселить в нас слишком большой оптимизм. Поэтому нам просто нужно усиливать давление и продолжать верить в нашу стратегию, которая до сих пор была успешной», – вещала Валтонен.