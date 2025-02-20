Один из лидеров протестов в Сербии пойман за рулём в наркотическом опьянении

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Студент Белградского университете Лука Стоякович был арестован в черногорской Плевле после того, как отказался пройти тест на употребление наркотиков.

Задержанный известен тем, что является одним из организаторов студенческих протестов в Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно сообщениям черногорских СМИ, местные полицейские задержали Стояковича, поскольку его поведение за рулём показалось им странным. Молодой человек управлял BMW 320 D Xdrive, в салоне с ним находилась сокурсница по факультету общественных наук – Сташа Пилетич. Гражданину Сербии было предложено пройти тест на содержание наркотических веществ в крови, однако тот отказался, после чего был доставлен полицейскими прямо в суд для избрания меры пресечения.

По последним данным, согласно судебному решению, лидер протеста был оставлен под стражей.

Ранее Лука с братом-близнецом Лазарем получили в народе прозвище «Братья Ролекс» из-за дорогих часов, которые увидели на их запястьях пользователи соцсетей.

В то же время в Белграде студенты разных факультетов собрались перед зданием Электроэнергетической компании Сербии (ЭПС), чтобы поддержать её работника Драгослава Любичича, недавно уволенного за участие в протестах.

Ранее на своей странице в одной из соцсетей протестующие заявили, что дистанцируются от действий всех политических партий и поддерживают всех трудящихся, страдающих от несправедливости. Митинг поддержки продлился всего полчаса и закончился, едва к микрофону подошёл сам Любичич.

«Моя политическая принадлежность к Социал-демократической партии не является секретом. Хотя вы избегаете политики, я обещаю вам, что партия, к которой я принадлежу, всегда будет вас поддерживать, но не будет пытаться вмешиваться в ваши действия и принятие решений», – начал свою выступление уволенный активист.

В ответ собравшиеся, не дав «жертве произвола» закончить, начали скандировать «Нет политике!» и разошлись.