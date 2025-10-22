Одесса и Харьков снова «в меню» у русских, – полковник Макгрегор

Анатолий Лапин.  
22.10.2025 11:48
  (Мск) , Киев
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


После очередного отказа Украины от российских мирных условий, РФ снова поставит целью освобождение Одессы и Харькова.

Об этом в эфире канала блогера Марио Науфала заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я удивлен, что русские вообще что-то предложили. Если посмотреть на карту, то я думаю, что для них было бы неразумно делать такое предложение. Но тот факт, что, если бы оно было сделано, а украинцы отказались, говорит Москве, что переговоры невозможны, и что единственный выход это тот, который будет определен на поле боя.

Так что я думаю, что мы увидим существенные изменения в продвижении российских войск на запад, я думаю, что они дойдут до реки Днепр, я думаю, что Одесса и Харьков снова в меню, как и были с самого начала, и мы увидим, что произойдет, когда случится неизбежное, а именно что украинцы ничего не смогут сделать, чтобы остановить русских..», – считает американский отставник.

