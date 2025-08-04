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Владимир Зеленский объявил о назначении новым командующим Воздушными силами Украины (туда входит авиация и ПВО) 60-летнего генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко. Считается, что его предшественника сняли за потерю F-16, поясняет обозреватель Борис Рожин.

Самая скандальная подробность биографии Кривоножко – является выходцем из городка Шебекино Белгородской области – одного из первых, что стал регулярно подвергаться обстрелам ВСУ из-за близости к границе.

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«И окончил он Ставропольское училище. И мать старенькая, и брат младший, до сих пор живут в Шебекинском районе. Просто очередная вырусь, у которой после развала Союза не хватило яиц уехать из обжитого полка домой», – возмущается участник СВО военный летчик Алексей Воевода.

Волонтер Алексей Живов указывает на тенденцию:

«Это уже второй украинский генерал, имеющий выраженные русские корни и готовый убивать русских. Первый, понятно, Сырский, чей папа живет в России. Выродки – это особая порода украинцев. Этнически русские и говорящие по-русски люди, которые присягнули врагам России. Что интересно, среди солдат ВСУ 70% это именно выродки».

Сам Зеленский при назначении Кривоножко поставил такую задачу:

«Главная цель трансформации украинской авиации – обеспечить современную составляющую Сил обороны, которая будет фактической частью сил НАТО».

Интересно, что перед этим Зе-офис сообщал о совещании с участием Кривоножко в ноябре 2024 года – тогда Зеленский жаловался, что Россия «стала использовать в 10 раз больше «Шахедов» и требовал «полноценно им противодействовать».

Сегодня уже очевидно, что противодействовать ударным дронам РФ у Кривоножко не получилось – тем не менее, высокую должность он получил.