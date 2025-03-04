Нужна мирная конференция без НАТО и ЕС – Ле Пен

Для достижения мира на Украине необходимо собрать «концерт наций», состоящий из государств, а не наднациональных союзов.

Об этом, выступая в Сенате, заявила лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Мир сегодня кажется трудным. Неужели мы должны от него отказываться? Я так не думаю. Чтобы действовать в интересах прочного мира, необходимо, как я предлагаю вот уже три года, созвать конференцию по вопросам мира, которая соберет вокруг стола наций, без наднациональных органов, таких как НАТО или Европейский Союз, страны, которые заинтересованы в стабилизации региона, Украины и России. Конечно, Соединенные Штаты, Франция, Турция и Германия, Румыния, Венгрия, Польша, Молдова, Литва, Латвия и Эстония, Финляндия, Словакия, Чехия, Швеция, Норвегия, Италия и Болгария.

Этот список, конечно, не является исчерпывающим. Договор, который будет в нем обсуждаться, должен избегать, как это было, например, в случае Версальского договора, зародышей последующей войны. Другими словами, за пределами вопроса о границах, и не только о российско-украинской границе, если уж на то пошло. Это должно поставить под вопрос, например, периметр НАТО. Я убеждена, что Франция сможет восстановить свое столь уникальное место в мире, концерте наций, и что для этого она должна возобновить этот 20-вековой договор между великой Францией и свободным миром», – заявила Ле Пен.

Термин «концерт наций» появился на Венском конгрессе 1814-1815 годов, где была выработана система новых границ как итог наполеоновских войн.