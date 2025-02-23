Новый курс: у Трампа убирают с дороги традиционных «ястребов» Республиканской партии

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«MAGA нацеливается на республиканских ястребов» – сторонники Трампа посылают «черную метку» сторонников традиционного внешнеполитического курса США, пишет Politico.

Главные союзники президента Дональда Трампа находятся в состоянии обостряющегося конфликта с некогда могущественными ястребами обороны из Республиканской партии, рассматривая их как главное препятствие на пути к кардинальному изменению внешней политики США, которое привело бы мировой порядок в соответствие с видением Трампа «Америка прежде всего».

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Отмечается, что вице-президент Джей-Ди Вэнс и его союзники добиваются ослабления позиций вашингтонских республиканских «ястребов», включая сенатора Тома Коттона и спецпосланника по Украине Кита Келлога, чья роль в окружении Трампа, по данным издания, «постепенно слабеет».

Учитывая их прошлую деятельность в качестве ястребов в отношении России, госсекретарь Трампа Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майкл Уолц находятся под пристальным внутренним контролем в Белом доме, где заместитель главы администрации Стивен Миллер и Серхио Гор, курирующий кадровые решения, не проявляют терпимости к тем, кто отклоняется от образа мышления MAGA.

«В основе всего этого лежит внешнеполитическое мышление Трампа, которое возвышает его личные отношения с лидерами соперничающих сверхдержав, и использование американских угроз для того, чтобы подтолкнуть союзников и противников подчиниться американской мощи, а не традиционным альянсам, основанным на долгосрочном сотрудничестве и демократическом управлении. Это придало смелости Вэнсу и другим, чтобы послать миру четкий сигнал о том, что республиканская внешняя политика, какой они ее знали, мертва — и они не сожалеют об этом», – отмечается в статье.

Раскол был продемонстрирован в Европе на прошлой неделе, говорится в публикации:

«Политическое противостояние обострилось после того, как министр обороны Пит Хегсет открыто предложил союзникам в Брюсселе исключить Украину из списка кандидатов на вступление в НАТО — фактически согласившись на ключевое требование России — это шокировало ястребов Республиканской партии, но обрадовало Трампа, чей Белый дом санкционировал эти комментарии».

«Они должны просто позволить президенту – тому, кто действительно отвечает за внешнюю политику США, – проводить внешнюю политику. Он вел кампанию на основе этих вещей, и американский народ всецело поддержал его», – приводит издание слова неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома.

Этот человек добавил о ястребах Республиканской партии: «Их никто не избирал на национальном уровне. Никто из них не набрал 77 миллионов голосов. И никто из них не вытащил нас из войны. Так что, возможно, им стоит просто расслабиться и позволить президенту вести за собой».

Противники же курса Трампа опасаются, что он приведет к уступкам России, но в администрации считают их доводы «устаревшими».

«Ястребы», как правило, связаны с более широким двухпартийным внешнеполитическим истеблишментом, который обеспокоен тем, что Трамп вознаградит Путина благоприятными условиями на Украине и таким образом продемонстрирует слабость Америки на мировой арене.