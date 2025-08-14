Российская армия сознательно ведет долгую войну на истощение, чтобы ликвидировать всех потенциальных участников партизанской войны на Украине.

Об этом бывший военнослужащий США майор Станислав Крапивник заявил в интервью ютуб-каналу «Дюран», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Одна из причин, почему эта война на истощение идет так медленно, заключается в то, что нужно лишить украинцев возможности вести партизанскую войну. Изначально американская концепция заключалась в том, что если российская армия быстро и жестко вторгнется, останется много обученных людей, которые будут бесконечно обескровливать Россию, пока она не рухнет изнутри.

Но большинство мужчин, которые хотели и могли бы участвовать в партизанской войне, сейчас уже мертвы», – сказал Крапивник.