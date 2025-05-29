«Туманное» заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поставке на Украину немецких ракет большой дальности было стратегически мудрым.

Об этом в интервью «Ди вельт» завил генерал вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это новая идея федерального правительства, которую я чрезвычайно приветствую, что Путину больше не предлагают системы вооружений на серебряном блюде, объявляя, что они будут поставлены, а просто говорят, что будет то, что нужно, в туманной перспективе, сохраняя элемент неожиданности.

Я считаю дискуссию о «Таурус» ненужной. Единая система вооружений превращается в политический вопрос. Я считаю правильным, когда канцлер Мерц говорит о том, что Украине нужно оружие большой дальности. В этом нет никаких сомнений», – рассуждал немец, видимо, ностальгируя по внезапному и вероломному нападению гитлеровской Германии на СССР.