Лавров: У России готовы ответы на конфискацию активов и размещение на Украине военных НАТО

Максим Столяров.  
10.12.2025 21:59
  (Мск) , Москва
Россия готова дать адекватный военный ответ на любые агрессивные поползновения со стороны стран-членов НАТО.

Об этом на заседании в Совете Федерации заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы ценим стремление президента Трампа к диалогу, к преодолению конфликта на Украине политико-дипломатическим путем. Главное – есть принципиальное понимание о том, что устойчивое урегулирование невозможно без искоренения первопричин кризиса. Первопричины хорошо известны, о них неоднократно говорил президент Путин.

Несмотря на необходимость признать реалий, откровенно деструктивную позицию по украинскому вопросу занимают Лондон, руководство Еврокомиссии в Брюсселе, большинство стран-членов НАТО и Евросоюза.

Инвестировав весь свой какой-никакой политический капитал в войну с Россией руками и телами украинских граждан, они по-прежнему в безнадежной политической слепоте тешат себя иллюзией так или иначе победить нашу страну.

Как подчеркивал президент, мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет», – сказал Лавров.

«Но мы будем отвечать на любые враждебные шаги, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов. И к этому ответу мы уже готовы.

Российская дипломатия работает в поддержку усилий, предпринимаемых президентом с целью обеспечить безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной язык и православную веру при любом раскладе. Предпочтительно, конечно же, политическими, а если нужно, то и военными средствами», – подытожил министр.

