Украина не пойдёт ни на какие компромиссы с Россией, а вместо этого продолжит требовать от Запада членства в НАТО либо продолжения финансирования.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, Украина находимся в такой ситуации, когда у нас нет множества форматов гарантий безопасности. И строить что-то новое и глобальное никто не будет. Потому что мы хотим гарантий безопасности уже в том году! Я предлагал им НАТО. Но они не любят, даже когда мы говорим об этом. Поймите, где мы находимся. Но мы говорим то, что мы думаем, и в этом наше преимущество. Слушают нас русские или нет – это не их история. И вообще, нельзя говорить, что нужно что-то и русским дать, пойти навстречу. Так мы ж не хотим от русских гарантий безопасности! До условий касательно русских мы ещё не дошли. Когда будем обсуждать какое-то соглашение, тогда и поговорим о том, что русские должны за эту войну», – паясничал шоумен.