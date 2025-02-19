«Не знаем никаких русских – дайте обещанное!» – Зеленский выкатил ряд условий Западу

Вадим Москаленко.  
19.02.2025 16:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не пойдёт ни на какие компромиссы с Россией, а вместо этого продолжит требовать от Запада членства в НАТО либо продолжения финансирования.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не пойдёт ни на какие компромиссы с Россией, а вместо этого продолжит требовать...

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«Мы, Украина находимся в такой ситуации, когда у нас нет множества форматов гарантий безопасности. И строить что-то новое и глобальное никто не будет. Потому что мы хотим гарантий безопасности уже в том году!

Я предлагал им НАТО. Но они не любят, даже когда мы говорим об этом. Поймите, где мы находимся. Но мы говорим то, что мы думаем, и в этом наше преимущество.

Слушают нас русские или нет – это не их история. И вообще, нельзя говорить, что нужно что-то и русским дать, пойти навстречу. Так мы ж не хотим от русских гарантий безопасности! До условий касательно русских мы ещё не дошли. Когда будем обсуждать какое-то соглашение, тогда и поговорим о том, что русские должны за эту войну», – паясничал шоумен.

«А сейчас мы поговорим о быстрых решениях. Гарантии безопасности зависят исключительно от наших партнёров – НАТО, или наша миллионная армия, финансирование и оружие, тотальная ПВО-защита, которая есть только у американцев. И контингент от тех стран, которые хотят и могут.

Это главные вещи. И зачем нам искать какой-то компромисс с русскими? Контингент русских нам не нужен, ПВО от русских нам не нужна. Мы просим только защиты от них, потому и обращаемся к нашим партнёрам, и они должны хоть что-то. Мне кажется, мы должны хотя бы встретиться», – требовал просроченный.

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