Не только будущие поставки – США могут обездвижить все переданные Украине системы – укро-эксперт

Анатолий Лапин.  
24.04.2025 17:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если США всерьез решат выйти из украинского кризиса, они могут заблокировать не только будущие военные поставки и предоставление разведданных, но также запретить передавать или использовать любую технику, в которой есть американские комплектующие.

Об этом в эфире видеоблога «Легист» заявил политолог Андрей Вигиринский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если США всерьез решат выйти из украинского кризиса, они могут заблокировать не только будущие...

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«Соединенные Штаты являются страной, имеющей экспортную лицензию на поставку ракет Pаtriot, и она может остановить их поставку. Так же вопрос эксплуатации истребителей F-16, так же разведывательные данные, она может с ними делиться с Британией, может не делиться, может в ограниченном характере.

Нам для чего писали целую публикацию о штаб-квартире в Висбадене, которая осуществляла координацию, в том числе и наведение, корректировку огня? Для того, чтобы продемонстрировать ее важность, а они (США) не будут больше в Висбадене этого делать. В этой всей истории, что будет, может ответить или оценить тот, кто владеет информацией о ресурсах, которыми мы располагаем. Если у нас нет военных ресурсов в смысле вооружения, техники и так далее мы их должны будем компенсировать людьми», – заявил Вигиринский.

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