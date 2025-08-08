«Нас заставят передать войну своим детям и внукам» – украинский политолог

Руководство США может «дожать» Зеленского на заморозку по линии фронта, чтобы войну против России продолжили следующие поколения.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Американское видение – это заморозка по линии фронта. То, что ещё несколько месяцев назад у нас выглядело тотальной зрадой, говорили, что Украина не может передать войну следующим поколениям.

Но в нашей ситуации, учитывая проблемы, которые возникли у президента, я не вижу проблем в том, чтобы Трамп дожал его», – сказал Золотарев.

«И в этой ситуации потери субъектности – Украина будет не за столом, а на столе. И эту проблему мы в итоге предадим своим детям и внукам», – подытожил политолог.

