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Сильные государства уже не поддаются шантажу Вашингтона, но в Киеве до сих пор верят в гегемонию США.

Об этом на канале объявленного в РФ в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«МИД Индии вышел с таким дерзким заявлением, что Америка покупает русский уран и не только, Европа до сих пор покупает российскую нефть и сжиженный газ. Причем они показали цифры и говорят, что мы меньше покупаем. Время, когда были колонии и метрополии, давно уже прошло. Мы будем отстаивать свои национальные интересы. И на самом же деле Трампу прилетел тот бумеранг, который он запустил. Если он говорит, что «Америка превыше всего», то, как минимум, и Моди, который, по сути, такой современный националист, и Си, то есть Индия и Китай, и Россия превыше всего», – рассуждал Друзенко.