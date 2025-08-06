«Нам пора понять, что США больше не гегемон» – укро-нацист

Вадим Москаленко.  
06.08.2025 16:47
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Сильные государства уже не поддаются шантажу Вашингтона, но в Киеве до сих пор верят в гегемонию США.

Об этом на канале объявленного в РФ в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сильные государства уже не поддаются шантажу Вашингтона, но в Киеве до сих пор верят...

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«МИД Индии вышел с таким дерзким заявлением, что Америка покупает русский уран и не только, Европа до сих пор покупает российскую нефть и сжиженный газ. Причем они показали цифры и говорят, что мы меньше покупаем. Время, когда были колонии и метрополии, давно уже прошло. Мы будем отстаивать свои национальные интересы.

И на самом же деле Трампу прилетел тот бумеранг, который он запустил. Если он говорит, что «Америка превыше всего», то, как минимум, и Моди, который, по сути, такой современный националист, и Си, то есть Индия и Китай, и Россия превыше всего», – рассуждал Друзенко.

«Мы уходим из глобально взаимосвязанного мира в мир, который сплачивается вокруг наиболее мощных государств. Этакий концерт великих держав, великих держав XIX века.

И тут бы Украине не прозевать этот момент, потому что в голове наших лидеров, они живут в мире пакс-американа. Думают, что главное – наладить отношения с Америкой, и все будет хорошо», – жаловался нацист.

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