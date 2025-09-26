На полигоне под Черниговом большое количество жертв ВСУ, это не просто просчет, – генерал Кривонос
Удар российскими «Искандерами» по полигону ВСУ в Черниговской области – это не просчет, а следствие халатности украинского командования. Количество жертв там огромное, что свидетельствует о ненадлежащем качестве укрытия, где находились солдаты.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил генерал ВСУ, бывший замкомандующего сил ССО и экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Генерал не стал называть количество погибших, но дал понять, что официальная статистика украинского командования врет:
«При том количестве убитых и раненых, я понимаю, что это было достаточно большое укрытие. С учетом того, что его обустраивали в полевых условиях и с учетом песчаных грунтов, которые есть в той местности, то достаточно серьезным его не могли построить, подходили по принципу: «Ну, есть, и слава Богу». Но, опять же, «Искандер» — это не минометная мина 120-миллиметровая. Это достаточно серьезная взрывная сила с не одной сотней килограммов взрывчатки.
Но вопрос в следующем – насколько точно было так направлено на цель, откуда у врага такая точная координата по этим укрытиям? Может, крот работал внутри этой воинской части, а может, наоборот, у нас есть системное нарушение, когда в местах дислокации людей их нахождение высчитывается за счет радиоэлектронного излучения их телефонов. На эти грабли мы системно наступаем с 2014-го года», – заявил Кривонос.
