На этот раз «Минска-3» никто не допустит – Марочко
Нельзя поддаваться на уговоры Запада заключить перемирие, потому что ВСУ терпят поражение по всему фронту.
Об этом в своём блоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Насколько деморализующе действовали слухи о договорняке на Аляске и фиксации по текущей линии фронта? Действительно, были некоторые опасения так называемого очередного Минска. Хотя заявление Герасимова о продолжении наступления обнадёживало.
Но опасения остались. Уже два раза происходили подобные события, и сейчас есть чувство дежавю», – сказал Марочко.
Он напомнил, что ситуация с двумя Минскими соглашениями была аналогичной: как только ВСУ начинали терпеть поражение, Киев сразу запрашивал «политическое урегулирование».
«Сейчас идут подобные процессы. Есть прорывы на линии ЛБС, противник несёт поражения на всех участках фронта, но тут же идут переговорные процессы. Ситуация очень схожая с Минском-1 и Минском-2.
Наши бойцы понимают, что сейчас Минска-3 не допустят, поскольку научены горьким опытом. И наш Главнокомандующий уже говорил, что мы уже подписывали ряд соглашений, которые не были соблюдены.
Надеюсь, в этот раз нас точно не надуют, мы продолжим выполнять замысел СВО», – подытожил он.
