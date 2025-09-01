На этот раз «Минска-3» никто не допустит – Марочко

Максим Столяров.  
01.09.2025 18:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 280
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нельзя поддаваться на уговоры Запада заключить перемирие, потому что ВСУ терпят поражение по всему фронту.

Об этом в своём блоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нельзя поддаваться на уговоры Запада заключить перемирие, потому что ВСУ терпят поражение по всему...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Насколько деморализующе действовали слухи о договорняке на Аляске и фиксации по текущей линии фронта? Действительно, были некоторые опасения так называемого очередного Минска. Хотя заявление Герасимова о продолжении наступления обнадёживало.

Но опасения остались. Уже два раза происходили подобные события, и сейчас есть чувство дежавю», – сказал Марочко.

Он напомнил, что ситуация с двумя Минскими соглашениями была аналогичной: как только ВСУ начинали терпеть поражение, Киев сразу запрашивал «политическое урегулирование».

«Сейчас идут подобные процессы. Есть прорывы на линии ЛБС, противник несёт поражения на всех участках фронта, но тут же идут переговорные процессы. Ситуация очень схожая с Минском-1 и Минском-2.

Наши бойцы понимают, что сейчас Минска-3 не допустят, поскольку научены горьким опытом. И наш Главнокомандующий уже говорил, что мы уже подписывали ряд соглашений, которые не были соблюдены.

Надеюсь, в этот раз нас точно не надуют, мы продолжим выполнять замысел СВО», – подытожил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить