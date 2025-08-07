«Мы сыты по горло звуками Трампа!» – британский наёмник требует оружия для Украины

Жители Украины устали от пустых угроз Трампа, они хотя видеть только обстрелы России.

Об этом в интервью американскому политическому обозревателю Адаму Кингизеру заявил британский наёмник Шон Пиннер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам всё ещё нужна поддержка – столько, сколько можно. Но не похоже, что в администрации [президента США] что-то меняется. Я всё ещё очень скептичен.

Сначала у Трампа было 24 часа, потом 60 дней, 100 дней, 50 дней, теперь снова 10 дней. И всё то же самое – обещания что-то сделать. Но ничего не происходит.

На Украине люди просто сыты по горло этими звуками. Они пропускают это мимо ушей, потому что не видят, как взрываются российские башни. Люди говорят, что не доверяют Трампу», – высказался Пиннер.

Он подчеркнул, что претензий к Трампу так много, что о них «можно говорить весь день», и их не вместить в рамки одной передачи.

