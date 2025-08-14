Может ли Трамп соблазниться покушением на Путина?

Елена Острякова.  
14.08.2025 21:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 455
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Бывший военнослужащий США майор Станислав Крапивник допускает, что США предпримут попытку покушения на президента РФ Владимира Путина во время его визита на Аляску.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Дюран», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Честно говоря, я параноик, когда дело касается Аляски. Я понимаю американский и западный менталитет. У них идиотская идея, они любят персонифицировать все свои проблемы. У каждой проблемы есть имя, отчество и фамилия.

В данном случае все проблемы с Россий связаны с легитимностью Путина: «Если бы мы только могли избавиться от Владимира, все наши проблемы были бы решены, и все были бы счастливы. Россия стала бы вассалом, мы бы делали все, что захотим».

Они не понимают, что воюет весь русский народ, а Владимир Владимирович это проекция русского народа и его воли. И кто бы ни пришел после него, он не будет смирным», – сказал Крапивник.

Он напомнил, что так США поступили по отношению к Ирану.

«Но они не думают наперед. В этом и проблема. Они мыслят только ближайшими целями. Мы видели, как Дональд Трамп пытался нанести удар по Ирану три месяца назад. Они убили множество высокопоставленных офицеров и ученых вместе с их семьями прямо в их квартирах.

Могут ли США сделать что-то подобное с Россией. Я очень надеюсь, что этого не произойдет, и все отменится. И у многих людей сейчас такое же мнение. И у многих людей сейчас паранойя», – отметил Крапивник.

