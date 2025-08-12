Молитесь, чтобы Трамп не продал Украину Путину за пару долларов – британский офицер

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Плохая сделка между США и Россией для Украины все равно будет лучше, чем полное ее отсутствие.

Об этом в эфире видеоблога Byline TV заявил британский офицер в отставке Хэмиш Бреттон-Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Путин действительно очень хочет мира, но на своих условиях. Он уже сказал нам, каковы эти условия, 5 областей должны быть под контролем России, и Крым тоже должен быть признан частью России, и это по словам Зеленского далеко от того, что может принять украинский народ. А я бы согласился, если бы я был украинцем. Думаю, да, вероятно, есть желание продолжать сражаться, хотя я уверен, что все хотят справедливого мира для Украины, но на самом деле я думаю, что плохая сделка лучше, чем вообще никакой сделки», – отметил он.

При этом, британский эксперт опасается, что мастер сделок Трамп продаст Украину за бесценок, как когда-то Россия продала Штатам Аляску: