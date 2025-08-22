Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Жители Мали сняли клип, посвященный отмечаемому сегодня Дню государственного флага России.

На ролике, опубликованном каналом «Суверен», темнокожие африканцы танцуют с русскими триколорами под песню «Матушка Земля», а депутат парламента Алиу Тункара поздравляет россиян с праздником и благодарит Москву за поддержку его страны.

Республика Мали – крупное государство Западной Африки, бывшая колония Франции. Еще во времена СССР этой стране оказывалась военно-техническая поддержка, советские специалисты строили заводы, больницы, школы.

После 2022 года Мали без колебаний отказывалось от поддержки антироссийских резолюций в ООН по Украине, МИД официально осудил политику санкций против РФ.

Россия оказывает армии Мали помощь инструкторами и техникой, благодаря чему удалось подавить активность большинства прозападных террористических группировок.

В 2022 году местным властям удалось добиться вывода французского военного контингента.

Буквально на днях стало известно о решении Мали вытеснить Францию из своего ключевого банка.