Ещё одна пощёчина Макрону. Африканцы сняли клип к Дню флага России

Михаил Рябов.  
22.08.2025 14:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1014
 
Африка, Дзен, Политика, Россия


Жители Мали сняли клип, посвященный отмечаемому сегодня Дню государственного флага России.

На ролике, опубликованном каналом «Суверен», темнокожие африканцы танцуют с русскими триколорами под песню «Матушка Земля», а депутат парламента Алиу Тункара поздравляет россиян с праздником и благодарит Москву за поддержку его страны.

Жители Мали сняли клип, посвященный отмечаемому сегодня Дню государственного флага России. На ролике, опубликованном...

Республика Мали – крупное государство Западной Африки, бывшая колония Франции. Еще во времена СССР этой стране оказывалась военно-техническая поддержка, советские специалисты строили заводы, больницы, школы.

После 2022 года Мали без колебаний отказывалось от поддержки антироссийских резолюций в ООН по Украине, МИД официально осудил политику санкций против РФ.

Россия оказывает армии Мали помощь инструкторами и техникой, благодаря чему удалось подавить активность большинства прозападных террористических группировок.

В 2022 году местным властям удалось добиться вывода французского военного контингента.

Буквально на днях стало известно о решении Мали вытеснить Францию из своего ключевого банка.

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить