«Максимум еще шесть месяцев»: Бортник предрекает кардинальную смену настроений украинцев

Михаил Рябов.  
28.04.2025 12:07
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Общество, Украина


Приблизительно через полгода на Украине запрос на мир станет доминирующим настроением у избирателей, что приведет и к изменению позиции официального Киева, считает украинский политолог Руслан Бортник.

Приблизительно через полгода на Украине запрос на мир станет доминирующим настроением у избирателей, что...

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«Группа, которая выступает за войну до победного конца, – это пассионарии, военнослужащие, их семьи, активисты определенных партий, государственная бюрократия, силовой блок. Это где-то 20-25%. Есть группа, выступающая за заморозку. Ни на какие договоренности с Москвой не пойдем, но войну надо остановить, мы устали, мы исчерпались, мы понимаем объективную реальность. Такая группа 20-30%. И еще одна группа 20-30% – люди, выступающие и за мир, и за переговоры.

В 2022-23 доминировала группа пассионариев. Как только сольются в 50% группы за заморозку и за мир, сформируется четкое большинство, сразу же власть будет вынуждена меняться», – сказал Бортник.

Он считает, что изменения в обществе ощущает и политическая элита.

«То, что сейчас говорят украинские лидеры, – полгода за это можно было бы загреметь. Не шесть лет назад, а шесть месяцев назад. Послушайте, сколько раз в каждом выступлении произносится слово «мир», – обратил внимание Бортник.

«Максимум еще шесть месяцев, и у нас сформируется стойкое большинство, которое будет навязывать абсолютно другую повестку. Если политики захотят сохраниться у власти, они будут вынуждены принимать это мнение стойкого большинства», – заключил эксперт.

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