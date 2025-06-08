Люди без будущего. ЕС не знает, что делать с миллионами украинских беженцев
Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung пишет, что ЕС должен быстро найти решение для украинских беженцев, которым накануне вновь продлили временную защиту в Евросоюзе.
По мнению NZZ), Европейский союз оказался в тупике в вопросе будущего миллионов украинцев, покинувших родину из-за войны. С 2022 года более 4,3 миллиона украинцев получили в странах ЕС временный статус защиты, однако этот механизм, как признают эксперты и политики, был изначально рассчитан лишь на краткосрочную перспективу. Сейчас он не только затягивается, но и начинает работать против самих беженцев. Первоначально временный статус предполагался как экстренная мера на срок до трёх лет, напоминает газета. Однако уже в марте 2024 года он должен был истечь. Несмотря на это, Европейская комиссия предложила продлить его ещё раз — до марта 2027 года.
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Такой шаг, с одной стороны, необходим, ведь «причина бегства не исчезла», подчеркивает NZZ: российская армия по-прежнему еженощно обстреливает украинские города. С другой — временность правового положения украинцев мешает их полноценной интеграции, особенно на рынке труда и жилья.
Работодатели не готовы нанимать сотрудников, у которых нет гарантий остаться в стране надолго. Это ставит украинцев в невыгодное положение, лишая их экономической независимости и усиливая социальную уязвимость.
«Необходимость в стратегии, ориентированной на будущее, становится всё более острой», — считает политический консультант Мартин Вагнер из венского Международного центра по разработке миграционной политики (ICMPD).
При этом, ассимиляция бнженцев через через систему убежища невозможна, а вариант с массовым переводом украинцев в статус политических беженцев в ЕС признан нереалистичным.
Индивидуальные процедуры рассмотрения таких заявок перегрузят национальные системы убежища. Пример — Чехия, где проживает около 400 000 украинцев с временной защитой, но ежегодно обрабатывается лишь несколько сотен прошений о предоставлении убежища.
Кроме того, такой шаг вызвал бы раздражение у Киева. Заместитель премьер-министра Украины Алексей Чернышов, выступая в Брюсселе, заявил:
«Мы остро нуждаемся в своих гражданах, как только установится мир. Их постоянное обоснование в других странах — это роскошь, которую Украина не может себе позволить».
По словам украинских предпринимателей, кадровый голод внутри страны уже становится критическим, особенно на востоке, вблизи линии фронта.
Один из самых тревожных вопросов: вернутся ли вообще украинские беженцы домой? Если в начале войны большинство говорило о желании как можно скорее вернуться, то последние данные свидетельствуют об ином. Согласно опросу, проведённому УВКБ ООН летом 2024 года, лишь 61% украинцев надеются или планируют вернуться в страну. Годом ранее этот показатель составлял 76%.
Эксперты подчеркивают: мотивация к возвращению зависит не столько от качества жизни в стране пребывания, сколько от условий на родине. А там — постоянные бомбардировки, разрушенная экономика и неопределённость. Многие украинцы уже пустили корни на новом месте. Особенно это касается детей, которые быстрее всего интегрируются. Их родители не хотят везти их в страну, где они не были и чьи перспективы выглядят мрачнее, чем в принимающей стране.
По мнению Вагнера из ICMPD, в отдельных странах ЕС есть программы, позволяющие украинцам получить регулярный вид на жительство, если те, например, имеют официальный трудовой договор. Но такие механизмы исключают пожилых людей, матерей с детьми и больных, чья способность к самообеспечению ограничена. А значит, именно они окажутся наиболее уязвимыми, если временный статус будет отменён.
Бывший вице-премьер Нидерландов Лодевейк Асшер предложил создать особый статус — Reconstruction Permit, разрешающий украинцам легально проживать в странах ЕС до 10 лет, с возможностью посещения родины и постепенного принятия решения о возвращении. Другие эксперты предлагают немедленно предоставить постоянный вид на жительство, чтобы закрыть вопрос окончательно.
Но, как отмечает издание, ЕС снова выбирает «временное решение»
На практике вопрос будущего украинцев упирается в политические разногласия. Даже несмотря на симпатии к Украине, беженцы — это чувствительная тема для внутренней политики многих стран ЕС. Достижение общеевропейского компромисса по данному вопросу может занять годы — а украинцы не могут ждать так долго.
Вот почему Евросоюз прибегает к типичной для себя тактике при сложных вызовах — он планирует назначить специального посланника, который будет вести переговоры с Украиной и странами-членами ЕС о возможных альтернативах текущему статусу.
Этот чиновник должен будет добиваться общеевропейского подхода, чтобы избежать ситуации, при которой украинцы начнут массово переезжать в те страны, где условия для них окажутся выгоднее. В противном случае, предупреждает Брюссель, в ЕС может возникнуть новый внутренний конфликт между государствами.
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