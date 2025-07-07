Либерал с прискорбием признал, что экономика России еще сильна

Елена Острякова.  
07.07.2025 13:39
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Финансы, Экономика


Российский ВПК способен идеи, продвигаемые российским лидеров Владимиром Путиным, еще очень долго.

Об этом экономист-иноагент Сергей Алексашенко заявил бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российский ВПК способен идеи, продвигаемые российским лидеров Владимиром Путиным, еще очень долго. Об этом...

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«У Путина ресурс для продолжения войны есть. Он настоящий момент неограничен. Более того. Вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что этот ресурс больше, чем у Украины», – сказал Алексашенко.

Он объясняет экономическую мощь России наличием «военно-патриотического флюса, который вытягивает всю экономику». Страна будет вынуждена прекратить СВО, по подсчетам Алексашенко, если инфляция достигнет 30%, «но Россия крайне далека от этого показателя», сейчас инфляция составляет 0.4% в месяц. Доходы населения продолжают расти.

«Говорить о том, что российская экономика в состоянии рецессии, конечно, оснований нет. Да динамика роста ВВП в первом квартале резко снизилась, но рост продолжается. Но что происходит во втором квартале? Сигналы разные». – добавил экономист.

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