Либерал с прискорбием признал, что экономика России еще сильна
Российский ВПК способен идеи, продвигаемые российским лидеров Владимиром Путиным, еще очень долго.
Об этом экономист-иноагент Сергей Алексашенко заявил бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У Путина ресурс для продолжения войны есть. Он настоящий момент неограничен. Более того. Вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что этот ресурс больше, чем у Украины», – сказал Алексашенко.
Он объясняет экономическую мощь России наличием «военно-патриотического флюса, который вытягивает всю экономику». Страна будет вынуждена прекратить СВО, по подсчетам Алексашенко, если инфляция достигнет 30%, «но Россия крайне далека от этого показателя», сейчас инфляция составляет 0.4% в месяц. Доходы населения продолжают расти.
«Говорить о том, что российская экономика в состоянии рецессии, конечно, оснований нет. Да динамика роста ВВП в первом квартале резко снизилась, но рост продолжается. Но что происходит во втором квартале? Сигналы разные». – добавил экономист.
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