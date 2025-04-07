Наверняка многие думают, что современное финансовое положение и благополучие стран Африки – целиком вина и заслуга самих африканцев. Якобы коренное население Чёрного континента глупое и ленивое, а светлоликие жители Запада уже сотни лет несут им свет и мудрость.

Разумеется это не так. Если почитать всё те же Западные источники, то они нам скажут, что африканские страны бедные и неразвитые из-за ряда причин. Среди которых наиболее сильно выделяют политическую нестабильность, плохое образование, здравоохранение, земледелие, высокую преступность и внешнюю задолженность стран.

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Об этом в авторской колонке для «ПН» рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Однако каждый из этих пунктов легко разбивается о простую логику рассуждений. Ведь все перечисленные доводы – это скорее не причина бедности, а её следствие. Потому что политическая нестабильность Африки чаще всего вызвана как раз внешними факторами. Взять, к примеру, Ливию, которая до свержения и смерти своего местного «диктатора» Муаммара Каддафи имела бесплатную медицину и образование, государство субсидировало жильё ливийцев и даже обеспечивало им бесплатную воду, что для стран Африки помимо всего прочего считается весьма сильной государственной поддержкой.

Что говорить о проекте Каддафи «Великая рукотворная река», который после своего завершения изменил бы жизнь почти всей Северной Африки. Ведь данный инженерный проект – самый масштабный за всю историю человечества, который планировался для подачи пресной воды из Нубийского водоносного подземного слоя в другие пустынные регионы Африки, что подняло бы в них сельское хозяйство, промышленность и экономику со всеми вытекающими – в виде медицины, образования и продовольственной самостоятельности.

Однако после свержения Каддафи и начала гражданской войны в 2011 году, в ливийский конфликт вмешались силы НАТО, которые «в целях защиты мирного населения» почему-то нанесли авиаудары по рукавам Великой реки, её насосным станциям и разрушили производство бетонных труб для дальнейшего строительства водопровода. Именно этот поступок американцев поставил крест на решении давней проблемы голода в Африке.

Как видим на примере Ливии, причины бедности стран Африки заключаются совсем в другом. А именно в поступках стран Запада, которые не хотели видеть Африку экономически успешной. При этом всём мнимая забота об африканцах многих западных «филантропов», вроде Уоррена Баффета и Билла Гейтса, выглядит весьма неправдоподобно. Особенно, если учесть, что многие знаменитые филантропы из США, которые жертвуют деньги на медицину и образование в Африке, тесно связаны с транснациональными супер-структурами, которые заинтересованы в Африке как в сырьевом придатке Запада. А для того, чтобы африканские страны знали своё место и позволяли качать свои недра, они не должны иметь собственную волю, которую лучше всего подавляют нищета и безграмотность населения.

Примечательно, что самые крупные выгодополучатели от выкачки африканских ресурсов, и, в первую очередь нефти, западные транснациональные корпорации «Большой тройки» – BlackRock, Vanguard и State Street. На первый взгляд это раздельные компании, но структурно они имеют взаимное владение друг другом. Сегодня Vanguard владеет около 9,08% акций BlackRock, а BlackRock — 6,2% акций State Street. В свою очередь, Vanguard также контролирует около 12,5% акций State Street.

То есть, фонды принадлежат друг другу по кругу и по огромному количеству других сравнительно небольших фондов и компаний. Благодаря такой схеме и владению инвестиционных пакетов, Большая тройка влияет на корпоративную политику самых известных брендов и целых стран.

Не удивительно, ведь Большая тройка владеет $23 трлн мировых активов, что по некоторым данным составляет около трети владений всего мира. И за такой силой явно легко прятаться тем, кто скрывается от внимания общественности. Ведь не зря в последнее время среди богатейших людей мира нельзя встретить европейских монархов и такие фамилии как Ротшильды и Рокфеллеры. На их месте почему-то Илон Маск, Цукерберг и прочие стартаперы, чьими активами владеют всё те же BlackRock, Vanguard и State Street.

Разумеется, кроме остального мира, щупальца Большой тройки дотягиваются и до Африки, где их влияние на энергетику и добычу полезных ископаемых континента весьма ощутимо. Только одна американская компания Exxon Mobil, добывающая нефть и газ в Анголе, Экваториальной Гвинее, Мозамбике, Нигерии и на территории Чада, на 22% принадлежит Большой тройке. Далее расположилась французская Total Energies, которая имеет места добычи в Нигерии, Анголе, Конго, Габоне, Уганду, ЮАР и в ряде других стран, также находится под влиянием Большой тройки. Британо-нидерландская компания Royal Dutch Shell, которая контролирует более половины добычи нефти и газа в Нигерии, находится всё в той же упряжке.

Но нефть и газ – далеко не весь список западных интересов в Африке. Кроме этих ресурсов сторонние компании, связанные с Большой тройкой, добывают в Африке медь, никель, кобальт, уран, золото, платину, алмазы и многое другое. Они опустошают Африку, не давая её странам возможности оправиться. А если же какая-то страна вдруг осмелится обрести собственные амбиции, то она повторит судьбу Ливии, которая без стороннего иностранного вмешательства обязательно стала бы источником к благополучию целого континента, на котором как нигде в мире до сих пор разгуливают болезни, голод и безграмотность.

Так кто на самом деле виноват в экономическом положении Африки? Ее жители или всё же есть иные силы? Те, кто веками эксплуатируют других и продолжают это делать, пряча свои знаменитые фамилии за тремя названиями – BlackRock, Vanguard и State Street, а другие свои проекты присваивают молодым и перспективным приспешникам из мира технологий, которые сегодня заменяют своих хозяев в списке богатейших людей планеты.