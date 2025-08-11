Кто девушку ужинает: Террорист Пономарёв уже агитирует за раздел Украины

Игорь Шкапа.  
11.08.2025 13:39
  (Мск) , Киев
Для Украины было бы выгодно разменять оставшуюся под ее контролем часть Донбасса на занятые ВС РФ территории.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Фабрики новостей» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (иноагент, внесен реестр экстремистов).

«С точки зрения холодного западного политика выглядит все отлично. Есть разрушенный Донбасс, есть оставшаяся треть территории, с которой почти все лояльные Украине мирные жители выехали, а большая часть – ждуны, настроенные пророссийски», – сказал Пономарев.

По озвученным в западным СМИ инсайдам, Россия якобы предложила взамен на вывод ВСУ из Донбасса остановиться на текущей линии соприкосновения и вернуть занятые ВС РФ территории в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Впрочем, по мнению Пономарева, сценарий сложен в реализации, поскольку такой размен будет критиковаться внутри Украины. Для Зеленского такой сценарий может стать политическим приговором.

«В состоянии ли Зеленским стать таким Пашиняном, который примет соглашение о подобном размене, то есть подпишется под тем, чтобы украинская армия ушла с не завоеванных россиянами территорий Донбасса? У меня огромные сомнения», – заявил экстремист.

