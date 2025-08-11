Кто девушку ужинает: Террорист Пономарёв уже агитирует за раздел Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для Украины было бы выгодно разменять оставшуюся под ее контролем часть Донбасса на занятые ВС РФ территории.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Фабрики новостей» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (иноагент, внесен реестр экстремистов).

«С точки зрения холодного западного политика выглядит все отлично. Есть разрушенный Донбасс, есть оставшаяся треть территории, с которой почти все лояльные Украине мирные жители выехали, а большая часть – ждуны, настроенные пророссийски», – сказал Пономарев.

По озвученным в западным СМИ инсайдам, Россия якобы предложила взамен на вывод ВСУ из Донбасса остановиться на текущей линии соприкосновения и вернуть занятые ВС РФ территории в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Впрочем, по мнению Пономарева, сценарий сложен в реализации, поскольку такой размен будет критиковаться внутри Украины. Для Зеленского такой сценарий может стать политическим приговором.