Кремлю пора готовиться к войне – финансист Рейгана

Вадим Москаленко.  
05.08.2025 09:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 150
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Резкая смена риторики и политики Дональда Трампа говорит о том, что России пора готовиться к войне, а европейские города могут оказаться под ударом.

Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Резкая смена риторики и политики Дональда Трампа говорит о том, что России пора готовиться...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Такая смена риторики Трампа говорит Кремлю, что они должны готовиться к войне. Всё к этому идёт. И поэтому в какой-то момент русские начнут готовиться к войне. На самом деле, я думаю, они уже начали.

Недавно Путин объявил, что их новая ракета, такая мощная, обладает силой ядерного оружия, но не является ядерной. Она уже в производстве и будет поставляться в войска. Ну, это меняет правила игры. Теперь можно уничтожить город, не производя радиоактивные материалы», – сказал Робертс.

По его словам, ситуация для европейских стран, где размещено американское ядерное оружие, очень серьезная.

«И поэтому со стороны Трампа безответственно нагнетать обстановку на ядерном фронте, отправлять больше ракет в Европу и подводные лодки.

Если русские решат, что конфликт неизбежен, то все эти объекты, включая подводные лодки, будут уничтожены. Я подозреваю, что русские знают, где находятся эти подводные лодки, а если нет, то скоро узнают. И русские смогут уничтожить их своими подводными лодками.

Так что это просто глупая ситуация, и все из-за контроля над внешней политикой США, которого добились неоконсерваторы, и их способности навязывать Вашингтону доктрину Вулфовица в качестве американской внешней политики», – подытожил о

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить