Кремлю пора готовиться к войне – финансист Рейгана

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Резкая смена риторики и политики Дональда Трампа говорит о том, что России пора готовиться к войне, а европейские города могут оказаться под ударом.

Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такая смена риторики Трампа говорит Кремлю, что они должны готовиться к войне. Всё к этому идёт. И поэтому в какой-то момент русские начнут готовиться к войне. На самом деле, я думаю, они уже начали. Недавно Путин объявил, что их новая ракета, такая мощная, обладает силой ядерного оружия, но не является ядерной. Она уже в производстве и будет поставляться в войска. Ну, это меняет правила игры. Теперь можно уничтожить город, не производя радиоактивные материалы», – сказал Робертс.

По его словам, ситуация для европейских стран, где размещено американское ядерное оружие, очень серьезная.