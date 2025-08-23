Кощунство в Лавре продолжается. Зе-нечисть старается для короля Англии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страшное кощунство, начатое Зе-сатанистами в Киево-Печерской Лавре, продолжается до сих пор. Напомним, что работники Нацзаповедника выволокли на улицу раки с мощами святых, вскрыли их и разложили прямо на земле. Стали ковыряться, производя какие-то манипуляции.

Теперь мощи свалили на складе, что ужаснуло даже полицейского, который был при этом. Тот выложил снимки в соцсети. Их перепостила киевская правозащитница Виктория Кохановская.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мощи преподобных просто валяются в одном из помещений, а на стекле при фотографировании заметно проявление лика… Даже маловеры [полицейский] кричат…» .

Братия, изгнанная из Лавры, переоблачала святых угодников на Петров пост, перед Великим постом, Пасхой и Троицей. Делалось это с величайшим благоговением, пением канонов и акафистов, прославляющих святых. А минкультовцы – демонические погромщики. Скорее всего, готовят великие святыни к продаже за рубеж. Об этом сообщил посаженный Зеленским в тюрьму нардеп Александр Дубинский:

«Премьер Свириденко через Минкульт отдала команду «инвентаризировать» мощи Святых в Киево-Печерской Лавре. По моей информации, по результатам этой «инвентаризации» самые ценные святые мощи преподобных планируется выкрасть путем подмены и передать в запасники музеев Великобритании. Это личное обещание Зеленского королю Карлу III».

Глумлениями в Лавре возмутился митрополит Лука, охарактеризовавший происходящее как «инновации ада». А также представители зарубежных Поместных Церквей. В частности, Сербской (прот. Слободан) и Иерусалимской (митр. Тимофей). Вл. Тимофей подчеркнул, что святотатство совершается «государственными институтами так называемой демократической страны под предлогом «культурного управления»…

Но бесам этого мало. Недавно ИО директора музея Котляревская (начальство там уже сменилось несколько раз, наворовавшись, – теперь друг на друга в суды подают) заявила, что будет выкапывать и другие мощи. А также дерусифицировать Лавру. Удалять из фресок, росписей и надписей все, что связано с РПЦ и Русью (нацисты давно требуют отказаться от Матроны, Александра Невского, Серафима Саровского и других наших святых). А еще изрекла, что в монастыре нужно открывать кафе и рестораны, чтобы привлечь побольше посетителей. То бишь фактически планирует устроить развлекательный центр.

Аналогично ведут себя и другие культуртрегеры. К примеру, деятели из Киевского центра по охране памятников, что на Подоле. Его начальник, некто Маленков, заявил, что отдаст под развлекательные музеи все подольские храмы и Флоровский монастырь, а монахинь выгонит. Это чмо лазит по древнему району и вынюхивает, не пахнет ли русским духом. И недавно возле старинной церкви Николая Притиска нашел гида, который посмел проводить экскурсию на великом и могучем.

«Вчера гид громко говорил по-русски. В ответ на замечание начал кричать, что «вы хотите запретить русский язык», про конституцию и т.д.» И группа его поддержала: «Вот из-за таких, как вы, сейчас война!».

Нацист не поленился найти этого человека в паблике и накапать на него – мол, пусть СБУ займется.

А еще продолжаются нападения на клириков и паству, захваты храмов и погромы. В селе Новоселки под Киевом был сожжен приход УПЦ в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Поджигатели выбросили иконы, Библию и богослужебную литературу, смешав ее с мусором.

Батюшек все чаще ловят могилизаторы. В Харькове двух священников схватили и заперли в ТЦК. Подобные факты становятся привычными.