Китай не пускает Россию в НАТО и не собирается её аннексировать

Елена Острякова.  
19.09.2025 23:27
  (Мск) , Москва
Россия не получила в начале века приглашения в НАТО, потому что этому воспротивился Китай.

Об этом китаевед Николай Вавилов заявил в эфире видеоблога телеведущего Антона Красовского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Единственной и главной причиной того, что Россия не вступила в НАТО в 2004 году, была жесткая позиция Китая: если Россия вступит в НАТО, мы прервем все отношения с США. До Буша донесли эту позицию, и Россия осталась в подвешенном состоянии», – сказал Вавилов, сославшись на мемуары американской чиновницы, фамилию которой он «не помнит».

При этом он уверен, что Китай будет делать все, чтобы «Россия оставалась в орбите дружественных отношений». Он разоблачил любимый тезис либералов о том, что КНР хочет покорить и ассимилировать Россию.

«Практически никто из китайцев не едет сюда. На 4% выполнен план по турам на Дальнем Востоке. Никто туда не хочет. Из соседней с Россией провинции (Хэйлунцзян – ред.) уехало 25% населения. Они бегут оттуда. Там минус 50 градусов. Зачем еще в Россию переезжать.

Их сюда приходится просто затаскивать. Проблема с инженерами на стройке Амурского газо-химического комбината. Китайцы хотят тройную цену за то, чтоб их приглашали устраивать запуски линий. А в Африку они с удовольствием едут», – сказал Вавилов.

