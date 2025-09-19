Китай не пускает Россию в НАТО и не собирается её аннексировать

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия не получила в начале века приглашения в НАТО, потому что этому воспротивился Китай.

Об этом китаевед Николай Вавилов заявил в эфире видеоблога телеведущего Антона Красовского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Единственной и главной причиной того, что Россия не вступила в НАТО в 2004 году, была жесткая позиция Китая: если Россия вступит в НАТО, мы прервем все отношения с США. До Буша донесли эту позицию, и Россия осталась в подвешенном состоянии», – сказал Вавилов, сославшись на мемуары американской чиновницы, фамилию которой он «не помнит».

При этом он уверен, что Китай будет делать все, чтобы «Россия оставалась в орбите дружественных отношений». Он разоблачил любимый тезис либералов о том, что КНР хочет покорить и ассимилировать Россию.