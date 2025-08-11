Киевский режим ударил по российским промзонам в тылу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские дроны продолжают атаковать российские тыловые регионы.

Так, сегодня ночью были нанесены удары по промышленной зоне Арзамаса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня ночью совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам в Нижегородской области. Их цель – наши промышленные предприятия. При отражении в Арзамасском округе к сожалению жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу», – сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По предварительным данным, пострадал Арзамасский приборостроительный завод, который производит оборудование для авиационной и космической отраслей.

Ресурс Mash, ссылаясь на местных жителей, пишет, что около четырех утра в небе прогремели три хлопка и один мощный взрыв.

«Очевидцы насчитали не менее пяти беспилотников, добавив, что у северной окраины Арзамаса, в районе посёлка Жигули, дроны летели очень низко. Местные также слышали характерный звук пролёта нескольких БПЛА», – отмечается в публикации.

Кроме того, ночь был уничтожен дрон, летевший на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По данным МО РФ, за ночь и утро сегодняшнего дня зафиксировано 39 вражеских дрона.

Что интересно, массированных ударов по Украине ночью не отмечалось.