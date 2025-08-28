Киевский политолог: Американские санкции не заденут Россию, но ударят под дых Украину
Если президент США Дональд Трамп действительно введет санкции как против России, так и против Украины в отместку за нежелание решить конфликт, эти рестрикции больно ударят в первую очередь по Киеву.
Об этом в эфире видеоблога «Ukrlife» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Средств воздействия на Кремль у Трампа не так уж и много, если не сказать, что нет совсем. А вот что касается Киева, что касается Зеленского, тут широчайший набор. Начиная от того, чтобы серьезно заняться аудитом военной и финансовой помощи, которая предоставлена Соединенными Штатами Америки. Там же массу интересного можно найти. Это раз.
Два – это критическая зависимость вооруженных сил Украины от разведывательных возможностей Соединённых Штатов Америки. Как никак, 250 спутников-шпионов в распоряжении Пентагона – это не хухры-мухры. Для сравнения, у Великобритании и Франции их в 10 раз меньше. То есть, соответственно, колоссальные возможности», – заявил Золотарев.
