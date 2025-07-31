Холивар Медведева и Трампа. «Мы попадём в рай, а они сдохнут»?
Дональд Трамп, недавно впервые отреагировавший на резкие антизападные публикации замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, продолжил публичную перепалку в Сети.
«Передайте Медведеву — неудачному бывшему президенту России, который думает, что он всё ещё президент: пусть следит за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию», – написал Трамп, добавив угрозу «загубить мёртвые экономики» Индии и РФ, если они продолжат торговлю нефтью в условиях, когда Москва не соглашается на американские условия заморозки на Украине.
Медведев в ответ вновь упомянул об опасности ядерного конфликта и парировал:
«Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой».
Политолог Марат Баширов считает, что Трамп попался в ловушку:
«Вот слабое место Трампа, которое нашел Медведев: тщеславие – любимый грех дьявола из известного фильма с Аль Пачино».
Помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов восхищен:
«Дмитрий Медведев – самая блестящая информационно-психологическая операция (ИПСО) России за все время СВО. Честно, аплодирую стоя! Трамп вляпался в нашу ИПСО по полной программе. Потому что перепалка с Медведевым никак официально не влияет на публичную позицию российской власти, но при этом принуждает Трампа реагировать».
Обозреватель Андрей Гусий считает, что акции Медведева растут.
«У меня у одного складывается впечатление, что Дмитрий Анатольевич может снова получить пост президента?».
А вот экс-губернатору Псковской области Евгению Михайлову не до шуток.
«Возможно простым гражданам крепкие выражения нравятся, но не более того. Зато на непростых граждан РФ и других стран впечатление оказывается другое. Получается МИД у нас льет елей, а Медведев мечет громы и молнии, которые, однако, выглядят из-за перебора бутафорскими… Реакция Трампа привлекает внимание к Медведеву, но одновременно вся эта пикировка не внушает оптимизма. К тому же впереди август, традиционно чреватый неприятными сюрпризами типа Курской операции в прошлом году».
Военкор Александр Харченко встревожен.
«То, что тучи над Россией сгущаются – это не секрет. Противостояние с западом должно дойти до кульминации, а затем будет либо разрядка, либо сорвемся в горячую фазу Третьей мировой. «Мы как мученики попадем в рай, а они сдохнут!» – фраза красивая, но такой исход неприемлем ни для нас, ни для США».
Политолог Сергей Старовойтов опасается:
«Что у нас на повестке? «Дело Эпштейна», которое по последствиям для Трампа гораздо опаснее любых внешнеполитических событий, потому что может привести к импичменту. Это плохая новость. Потому что «маленькая победоносная война с целью отвлечь внимание от сексуального скандала с участием президента» (классика в США), может легко выйти из-под контроля».
Политолог Михаил Карягин, напротив, оптимистичен.
«Трамп – шоумен. Он чувствует драматургию и играет на эмоциях. Ему нужны герои и антигерои. Публичная перепалка Трампа и Медведева – это, на самом деле, хороший сигнал для российско-американского трека. Именно Медведев сыграет «плохого парня», с которым невозможно говорить. А Путин – хороший парень, с которым можно вести диалог».
Медведев напрасно грозит США ядерным оружием, считает депутат Госдумы Михаил Делягин
«Для США даже угроза отмены их интеллектуальной собственности на территории России будет сравнима по кошмарности угрозе нанести ядерный удар. Демонстрацию этой «палки» в США поймут лучше всех разговоров о любых «красных линиях».
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