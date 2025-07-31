Холивар Медведева и Трампа. «Мы попадём в рай, а они сдохнут»?

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Дональд Трамп, недавно впервые отреагировавший на резкие антизападные публикации замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, продолжил публичную перепалку в Сети.

«Передайте Медведеву — неудачному бывшему президенту России, который думает, что он всё ещё президент: пусть следит за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию», – написал Трамп, добавив угрозу «загубить мёртвые экономики» Индии и РФ, если они продолжат торговлю нефтью в условиях, когда Москва не соглашается на американские условия заморозки на Украине.

Медведев в ответ вновь упомянул об опасности ядерного конфликта и парировал:

«Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой».

Политолог Марат Баширов считает, что Трамп попался в ловушку:

«Вот слабое место Трампа, которое нашел Медведев: тщеславие – любимый грех дьявола из известного фильма с Аль Пачино».

Помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов восхищен:

«Дмитрий Медведев – самая блестящая информационно-психологическая операция (ИПСО) России за все время СВО. Честно, аплодирую стоя! Трамп вляпался в нашу ИПСО по полной программе. Потому что перепалка с Медведевым никак официально не влияет на публичную позицию российской власти, но при этом принуждает Трампа реагировать».

Обозреватель Андрей Гусий считает, что акции Медведева растут.

«У меня у одного складывается впечатление, что Дмитрий Анатольевич может снова получить пост президента?».

А вот экс-губернатору Псковской области Евгению Михайлову не до шуток.

«Возможно простым гражданам крепкие выражения нравятся, но не более того. Зато на непростых граждан РФ и других стран впечатление оказывается другое. Получается МИД у нас льет елей, а Медведев мечет громы и молнии, которые, однако, выглядят из-за перебора бутафорскими… Реакция Трампа привлекает внимание к Медведеву, но одновременно вся эта пикировка не внушает оптимизма. К тому же впереди август, традиционно чреватый неприятными сюрпризами типа Курской операции в прошлом году».

Военкор Александр Харченко встревожен.

«То, что тучи над Россией сгущаются – это не секрет. Противостояние с западом должно дойти до кульминации, а затем будет либо разрядка, либо сорвемся в горячую фазу Третьей мировой. «Мы как мученики попадем в рай, а они сдохнут!» – фраза красивая, но такой исход неприемлем ни для нас, ни для США».

Политолог Сергей Старовойтов опасается:

«Что у нас на повестке? «Дело Эпштейна», которое по последствиям для Трампа гораздо опаснее любых внешнеполитических событий, потому что может привести к импичменту. Это плохая новость. Потому что «маленькая победоносная война с целью отвлечь внимание от сексуального скандала с участием президента» (классика в США), может легко выйти из-под контроля».

Политолог Михаил Карягин, напротив, оптимистичен.

«Трамп – шоумен. Он чувствует драматургию и играет на эмоциях. Ему нужны герои и антигерои. Публичная перепалка Трампа и Медведева – это, на самом деле, хороший сигнал для российско-американского трека. Именно Медведев сыграет «плохого парня», с которым невозможно говорить. А Путин – хороший парень, с которым можно вести диалог».

Медведев напрасно грозит США ядерным оружием, считает депутат Госдумы Михаил Делягин