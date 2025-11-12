Хаос нарастает: Зеленский будет разжигать войну, отвлекая от обвинений в воровстве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Офис Зеленского будет заинтересован в еще большем разжигании боевых действий, чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала с «пленками Миндича».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Теперь единственный фундамент, на котором они стоят, – это просто война. Они должны сейчас молиться на войну, должны ее разжигать – для них это будет единственным залогом нахождения при власти и дальнейшей безнаказанности», – заявил Дроздов.

Впрочем, считает он, коррупционный скандал уже многое поменял на Украине.