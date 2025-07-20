Каспаров: ФРГ тайно предоставит Украине «Таурус»

США продолжают снабжать Украину оружием, несмотря на публичные заявления о приостановке поставок

Об этом бежавший на Запад бывший шахматист-иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по всем косвенным данным, оружие на Украину идет. Как оно идет, я не могу точно сказать, но оружие прибывает. По крайней мере, жалобы украинских властей и военных на то, что оружия нету, прекратились. И это, видимо, связано с объективными причинами. Качественного перелома я пока не фиксирую, но мне кажется, что мы находимся в ситуации, когда многие вещи делаются без шумных объявлений. Они канули в Лету. Запад делает объявления, но при этом еще есть нечто с боку, о чем мы узнаем постфактум», – сказал Каспаров.