Карго-культ: на Украине ставят памятник турецкому дрону

В центре Черкасс установят памятник беспилотнику «Байрактар».

Работы инициировала 93-я бригада ВСУ «Холодный Яр». Постамент с макетом взлетающего дрона в натуральную величину готовится парке Победы. Подготовку обещают закончить 23 августа – в канун «Дня независимости» Украины.

«Это один из символов украинского сопротивления», – комментирует ведущий местного телеканала.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2022 году Украину охватила настоящая массовая истерия по поводу дронов «Байрактар», которые Киев в большом количестве закупил у Турции после успеха армии Азербайджана в Карабахе. Турецкие беспилотники всерьез считали чудо-оружием, способным разгромить русских. Именем Байрактар называли детей, в честь дрона сочиняли песни, называли радиостанции.