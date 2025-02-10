Кандидат в канцлеры ФРГ снова призвал поставить Украине дальнобойные ракеты

Анатолий Лапин.  
10.02.2025 09:55
  (Мск) , Москва 
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Украина


Германия должна поставлять Украине немецкие дальнобойные ракеты, но это решение нужно согласовывать со всем Евросоюзом.

Об этом на дебатах в Берлине заявил кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия должна поставлять Украине немецкие дальнобойные ракеты, но это решение нужно согласовывать со всем...

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«Когда дело касается Украины и Taurus, я был очень откровенен – мое мнение никогда не менялось. Я всегда говорил, что любые поставки крылатых ракет должны быть согласованы в Европе. Их поставляет Америка и Великобритания тоже. Вопрос в том, как мы вооружим Украину, чтобы она могла противостоять России», – заявил Мерц.

При этом действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц по-прежнему выступил против таких поставок.

«Что касается ракет, которые действительно могут атаковать Россию, Германия не поддержит это», – сказал он.

Стоит отметить, что Мерц несколько сменил свою риторику, по сравнению с предыдущими выступлениями. В частности, ранее он предлагал выдвинуть России ультиматум и разрешить, в случае своего избрания, Украине бить немецкими ракетами по Украине за 24 часа.

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