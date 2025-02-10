Кандидат в канцлеры ФРГ снова призвал поставить Украине дальнобойные ракеты

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Германия должна поставлять Украине немецкие дальнобойные ракеты, но это решение нужно согласовывать со всем Евросоюзом.

Об этом на дебатах в Берлине заявил кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Когда дело касается Украины и Taurus, я был очень откровенен – мое мнение никогда не менялось. Я всегда говорил, что любые поставки крылатых ракет должны быть согласованы в Европе. Их поставляет Америка и Великобритания тоже. Вопрос в том, как мы вооружим Украину, чтобы она могла противостоять России», – заявил Мерц.

При этом действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц по-прежнему выступил против таких поставок.

«Что касается ракет, которые действительно могут атаковать Россию, Германия не поддержит это», – сказал он.

Стоит отметить, что Мерц несколько сменил свою риторику, по сравнению с предыдущими выступлениями. В частности, ранее он предлагал выдвинуть России ультиматум и разрешить, в случае своего избрания, Украине бить немецкими ракетами по Украине за 24 часа.