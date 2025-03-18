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Владимир Путин отдал российским военным команду прекратить удары по объектам энергетики Украины, сообщает сайт Кремля по итогам переговоров президента РФ с Дональдом Трампом.

«В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду», – говорится в сообщении.

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Не уточняется, кто же будет гарантировать такое отсутствие ударов со стороны «независимой» Украины. Особенно на фоне того, каким образом бандеровский режим выполнял Минские соглашения.

«Думаю, правда, Украина быстро это нарушит», – подтверждает политолог Сергей Марков.

Следует напомнить, что ранее вывод из строя украинской энергетики объяснялся необходимостью усложнить работу военных производств в интересах ВСУ и увеличить расходы Запада на содержание украинской армии.



Экономический обозреватель Иван Лизан настроен оптимистично:

«Посмотрим, как Украина будет соблюдать обещанный Трампом отказ от ударов по энергетической инфраструктуре России (ещё непонятно, что считать таковой — электростанции или ещё и НПЗ с нефтебазами). Со стороны России уступки чисто символические — за последний месяц ВКС РФ уничтожили 40% мощностей украинской газодобычи, а по энергетике масштабные удары не наносились с начала года. Месяц можно вполне обойтись без ударов по объектам украинской энергетики».

Уехавший с Украины в РФ политолог Василий Стоякин оценивает отказ от ударов по энергетике тоже в пользу Москвы:

«Сейчас от этого больше достается России – удары по НПЗ и экспортным газопроводам. Бить дальше по Украине, в общем-то, некуда – разрыв энергетического кольца приведет к аварийной остановке АЭС, а это уже политический вопрос. Особенно если что-то сломается. Так что это в пользу России».

Так или иначе, но, похоже, это пока что единственная конкретная новость по возможному прекращению боевых действий на Украине. В ответ на идею Трампа о 30-дневном перемирии Кремль выдвинул условия прекращения западных военных поставок ВСУ и развединформации. Но на фоне царящего в Брюсселе и Лондоне антироссийского психоза вряд ли накачка ВСУ прекратится.