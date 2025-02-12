Руководство ЕС теперь кусает локти, поскольку все три года горячей фазы конфликта на Украине только разрывало все возможные контакты с Москвой.

Об этом в Европарламенте заявил депутат из Италии Данило Делла Валле, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа не может оставаться в стороне от мирных переговоров по Украине. Вы не хотите видеть, как политики, включая Каллас, фон дер Ляйен и Мелони, проливают теперь крокодильи слёзы, потому что всё время терпели неудачи и ослабляли Европу. В ближайшие годы в университетах всего мира, вероятно, будут изучать ход этой войны как одну из величайших неудач внешней политики ЕС с момента его создания. Нам нужно взять ситуацию на Украине в свои руки, приняв дипломатическое решение, а вы вместо этого предлагаете ракеты, беспилотники, оружие и даже отправку наших армий на поле боя. Несмотря на саботаж «Северного потока-2», этот парламент продолжает слушать бредовые идеи о том, что мы можем победить Россию на поле боя, не учитывая текущую ситуацию», – сказал Валле.