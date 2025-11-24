Иноагент Венедиктов хвалит «Диму Козака» за «ржавую мину» в Приднестровье

Елена Острякова.  
24.11.2025 11:11
  (Мск) , Москва
Просмотров: 672
 
Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия


Признанный иноагентом бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов расхвалил экс-замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака за то, что тот в 2003 году смог договориться с США и ЕС о заморозке приднестровского конфликта.

«Это не только российская дипломатия. Мне, конечно, радостно, что Дима Козак это смог сделать, он товарищ. Но и американцы, и европейцы, и молдавское руководство (кстати, там были коммунисты)  – что-то получилось, потом развалилось, но не стреляли. Первая задача базовая была не стрелять. Потом договариваться до опупения, до посинения», – сказал Венедиктов в интервью армянскому ютуб-каналу Civilnet.

При этом он признал, что окончательно конфликт не разрешен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Но это мина ржавая. Она может рвануть, если руководство одной из держав начнет провоцировать: руководство России, Молдовы, ЕС, США. Но люди не хотят воевать. Они бурчат друг на друга, но их дети женятся», – сказал Венедиктов.

После визита в июне 2019 года в Кишинев вице-премьер-министра Козака президент Игорь Додон выдвинул Майю Санду кандидатом в премьер-министры. С этой позиции он выдвинулась в президенты, и отстранить ее от власти оппозиции не удается. Сейчас Санду с подачи ЕС взяла курс на удушение и окончательную ликвидацию Приднестровья. 

