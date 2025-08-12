Или оказаться пуделем, или сдать Украину – немецкий политолог о положении Трампа

Елена Острякова.  
12.08.2025 22:26
  (Мск) , Москва
Вооруженные силы, Денацификация, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент США Дональд Трамп больше заинтересован в результативности саммита на Аляске, чем его российский коллега Владимир Путин.

Об этом политолог Томас Йегер заявил в интервью немецкому телеканалу НТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп поставил себя в ситуацию, когда он гораздо больше заинтересован в исходе пятницы, чем Путин. Путин может сказать: мы не пришли к соглашению, я возвращаюсь домой. И тогда Трамп останется там как вылитый пудель. Так что именно он сейчас готов к компромиссу в очень больших кавычках. Потому что у него здесь нет никакой должности.

Он ничего не выдает, но делает вид, что он тот, кто может вести здесь переговоры о территориях, о статусе Украины, ее суверенитете и территориальной целостности. Большая опасность для Украины в том, что Трамп именно по этой причине сделает все возможное, чтобы заключить сделку, а затем передаст это Украине», – рассуждал Йегер.

Он полагает, что в этом случае перед Украиной встанет выбор: либо согласиться на капитуляцию, либо отказаться и дать Трампу предлог выйти из конфликта.

