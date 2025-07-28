Пафосное объявление Дональда Трампа о сокращении отпущенных дней «ультиматума» – фактически ни о чём, поскольку у США нет рычагов давления на РФ, а прямого конфликта с Москвой они избегали даже при Байдене.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-депутат Верховной рады и активный в прошлом АТОшник и укро-нацист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Введение пошлин против стран, которые покупают российские носители, потенциально будет огромным ударом по доходам РФ от экспорта. Но если Китай не откажется от закупок и в ответ на стопроцентные пошлины Трампа введёт стопроцентные пошлины на американские товары, а следом за КНР, вероятно, так поступят и другие страны, то США, не исключено, будут вынуждены отступить и отменить вторичные санкции против РФ. Более того, если Китай предупредит об этом Вашингтон заранее, то очень вероятно, что вторичные санкции введены не будут вообще. А если пошлины и будут, то серьёзных убытков России не нанесут. Если прямо против России введут хоть 500-процентные пошлины, никаких убытков у России не будет. Товарооборот с США очень маленький, а на уран Трамп пошлины вводить не будет, потому что сам себе наступит на горло», – горевал Мосийчук.

При этом он подчеркнул, что других таких же мощных рычагов у США против России нет.