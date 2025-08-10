«Говорил нашим дебилам – делайте как Пашинян!» – укро-политолог призывает соглашаться на требования России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине нужно соглашаться на раздел по примеру Никола Пашиняна.

Об этом заявил украинский политолог Юрий Романенко (объявлен в розыск за призывы убивать российских журналистов на Донбассе), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Армения и Пашинян очень похожи на Украину. Пашинян сделал исторический для его несчастной страны шаг. Реализовывает финский сценарий – признаёт, что есть плохая реальность. Но если не начнём двигаться, куда подсказывает разум, ничего хорошего не светит», – рассуждал он.

Романенко продолжил:

«Я про все решения говорил в 2014-24 годах нашим дебилам. И всё время Украина опаздывала. Так и сейчас. Будут оттягивать популистскими лозунгами «ни пяди земли, Конституция не позволяет»… Мы говорили летом-22, что корейский сценарий будет за счастье, а нам кричали про «зраду». После успехов летом-осенью 2022 надо было их закреплять конструкцию, которая бы зафиксировала статус-кво позитивный для нас… Откладывая решение, всё время приходим к ситуации более худшей. Путин худо-бедно реализует свою стратегию вытеснения».

Романенко при этом подбадривает – потом можно будет всё переиграть, как Баку с Карабахом.

«Мы подошли к черте, нужно принимать решение. Да, в этой войне получили тактическое поражение. Пока Украина сохраняется как субъект, даже такой слабый, есть выход к морю. Возможности маневрировать, как обыграл Алиев, получив тактическое поражение в 90-х, которое конвертировано в сегодняшнюю стратегическую победу».

Впрочем, после Аляски выбора у Киева может и не быть.