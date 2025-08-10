«Говорил нашим дебилам – делайте как Пашинян!» – укро-политолог призывает соглашаться на требования России

Украине нужно соглашаться на раздел по примеру Никола Пашиняна.

Об этом заявил украинский политолог Юрий Романенко (объявлен в розыск за призывы убивать российских журналистов на Донбассе), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Армения и Пашинян очень похожи на Украину. Пашинян сделал исторический для его несчастной страны шаг. Реализовывает финский сценарий – признаёт, что есть плохая реальность. Но если не начнём двигаться, куда подсказывает разум, ничего хорошего не светит», – рассуждал он.

Романенко продолжил:

«Я про все решения говорил в 2014-24 годах нашим дебилам. И всё время Украина опаздывала. Так и сейчас. Будут оттягивать популистскими лозунгами «ни пяди земли, Конституция не позволяет»…

Мы говорили летом-22, что корейский сценарий будет за счастье, а нам кричали про «зраду». После успехов летом-осенью 2022 надо было их закреплять конструкцию, которая бы зафиксировала статус-кво позитивный для нас…

Откладывая решение, всё время приходим к ситуации более худшей. Путин худо-бедно реализует свою стратегию вытеснения».

Романенко при этом подбадривает – потом можно будет всё переиграть, как Баку с Карабахом.

«Мы подошли к черте, нужно принимать решение. Да, в этой войне получили тактическое поражение. Пока Украина сохраняется как субъект, даже такой слабый, есть выход к морю. Возможности маневрировать, как обыграл Алиев, получив тактическое поражение в 90-х, которое конвертировано в сегодняшнюю стратегическую победу».

Впрочем, после Аляски выбора у Киева может и не быть.

«Просто не понимаю, зачем люди сейчас разбивают себе лбы в абсолютно бессмысленных дискуссиях. Подписывать что-то там, соглашаться – не соглашаться. Если Трамп и Путин договорятся, не будет стоять вопрос: «подпишем мы либо нет». Будет вопрос: «когда подпишем, и какие элементы полусубъектности сможем оставить», – заключил Романенко.

